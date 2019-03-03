"المايوهات المُستدامة" آخر إصدارات عالم الموضة .. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحتْ المنسوجات المصنوعة من الزّجاجات البلاستيكية، المعاد تدويرها، ذات شعبية في الآونة الأخيرة، وتظهر في كلّ شيء من سترات البافر والأحذية، وصولاً إلى ملابس السّباحة. وانضمّت العلامة الأمريكية "مادويل" إلى قطار الموضة الصديقة للبيئة، بإطلاق أوّل خطّ لها، من المايوهات المستدامة.

وتضمّ المجموعة، المُسمّاة "الموجة الثانية Second Wave" 32 قطعة تنوّعت بين قطع البكينيّ بخصر عالِ، وزيّ السّباحة ذي القطعة الواحدة، بالظهر العاري، بطبعات بسيطة، وألوان محايدة. ويتمّ بيع كلّ قطعة بسعر أقل من 100 دولار.

ووفقًا لبيان صادر من أحد ممثّلي العلامة التجارية، استخدمتْ مادويل، قرابة 50920 زجاجة، لإنتاج قطع مجموعة الموجة الثانية، مع استخدام 4 إلى 8 زجاجات في إنتاج كلّ قطعة من ملابس السّباحة.

على الرّغم من أنّ "مادويل" لم تبدأ في استخدام البلاستيك، المعاد تدويره في منتجاتها، منذ فترة طويلة، مقارنة بالشّركات المُستدامة، مثل Patagonia و Mara Hoffman ، فإنّ Second Wave تمثّل الخطّ الثاني الصّديق للبيئة، للعلامة التجارية. ووفقًا لبيان من رئيس التصميم، في جويسي لي، تشير المجموعات، إلى رغبة العلامة التجارية، في تعميق التزامها اتّجاه صناعة الأزياء الصّديقة للبيئة.