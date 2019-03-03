استوحي إطلالتكِ من ستايل الشارع في أسبوع باريس للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بدء ماراثون أسابيع الموضة، شهدنا عددًا لا يحصى من التصاميم اللافتة والصيحات الاستثنائية، فمن أسبوع موضة نيويورك إلى ميلانو، شهد عالم الأزياء عصرًا جديدًا من الموضة، بينما العروض على المنصات كانت هي البطل الرئيس، إلا أن ستايل الشارع يحجز له مكانة خاصة فيما يتعلق بالموضة وأحدث الصيحات.

لذا؛ وبما أن فعاليات أسبوع موضة باريس مستمرة، اخترنا لكِ أبرز إطلالات ستايل الشارع من أسبوع عاصمة الموضة باريس:

فستان الباراشوت

تنوعت الإطلالات بين الغريبة والجذابة، وكانت هذه الإطلالة من بين الأغرب، حيث ارتدت السيدة فستانًا بتصميم الباراشوت بنقشة جلد الفهد ونسقته مع بوت كاحل اسود من الجلد اللامع وحقيبة باللون نفسه.

درجات الأزرق

أضفى ستايل الشارع في أسبوع موضة باريس لمسة مختلفة على صيحة المونوكروم، حيث تميزت تلك الإطلالة بالجمع بين أكثر من درجة للأزرق، حتى القطعة الواحدة تميزت بأكثر من درجة، مثل تلك السترة المميزة.

البليزر الفضفاض

لا يزال البليزر الفضفاض رائجًا هذا الموسم وسيبقى رائجا في المواسم القادمة، حيث شهدنا العديد من الإطلالات التي اعتمدت على البليزر الفضفاض بلمسات مختلفة.

أكثر من قطعة جلدية

لفتت الأنظار تلك الإطلالة التي تجمع بين أكثر من قطعة جلدية، حيث تم تنسيق ذلك الجاكيت الأسود اللامع ببنطلون جلدي أيضًا غير تقليدي، تميز بنقشة جلد الثعبان باللون الوردي، كما اُختيرت تلك الحقيبة الجلدية لإكمال الإطلالة.

توب مع فستان

من بين الإطلالات التي قد تبدو غريبة ولكنها لفتت الأنظار أيضًا، حيث تم تنسيق توب ذي أكمام طويلة أسفل فستان براق، كما تم إكمال الإطلالة بحذاء رياضي.

الجمبسوت ذو الجيوب

على عكس التصاميم التقليدية، لفت ستايل الشارع الأنظار بذلك الجمبسوت الذي تميز بتصميمه العملي ذي الجيوب، ويبدو أن الجيوب وخاصة الكبيرة ستكون أبرز صيحات الجمبسوت هذا العام.