انت الان تتابع تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تنشئ صندوقاً لتمويل أونروا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 صباحاً - اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، قراراً يقضي بإنشاء صندوق وقفي، لضمان التمويل المستدام لأنشطة وكالة "الأونروا"، ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، الذي قال: إن "الصندوق الوقفي يمثل وعاء مالياً، هدفه دعم اللاجئين الفلسطينيين، تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية (مقره السعودية)، بهدف جمع الأموال من الدول والمؤسسات".

وأوضح أن الصندوق "من شأنه تعزيز الوضع المالي للأونروا، ودعم أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية، للنهوض بالأعباء الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين".

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه القضية واللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، رحب المفوض العام لـ"الأونروا"، بيير كراهينبول، على "تويتر" بالقرار، قائلاً: إنه "إنجاز مهم ضمن استراتيجية لتحسين الاستقرار المالي للمنظمة".

واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، أعمال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة دولة قطر.

وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للوكالة، لكنها أوقفت دعمها منذ بداية العام الماضي؛ وهو ما أوقع الأخيرة في أزمة مالية مستمرة.

وتأسست "الأونروا"، بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضِّ إليها تقديم المساعدة والحماية لنحو 5.4 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.