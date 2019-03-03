انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة 4 ملايين نازح عراقي لديارهم منذ هزيمة "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 صباحاً - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم بعد تحريرها من تنظيم "داعش" حتى الآن، في حين لا يزال نحو 465 ألفاً يسكنون مخيمات النزوح.

وكانت رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن في ديسمبر 2017 سيطرة القوات العراقية "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكداً "انتهاء الحرب" ضد "داعش" رسمياً.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز في بيان، أمس السبت، أنه "حسب المؤشرات التي لدى الوزارة فإن ما يقرب من 95 ألف عائلة ما زالت تقطن بعموم مخيمات النزوح في البلاد، إلا أن الوزارة تسعى قدر المستطاع لإجراء مسح للوقوف على الأعداد الحقيقة المتبقية من النازحين وذلك وفق توجيهات رئاسة الوزراء".

وأشار نوروز إلى أن "الهجرة والمهجرين بانتظار توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتعامل مع ملف عوائل الإرهابيين العراقيين في البلد ودول الجوار".

وأضاف أنه "حتى الآن لم تصدر أي توجيهات تحدد واجبات ودور الوزارة بهذا الشأن".

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية، منتصف العام المنصرم، فإن مليوني عراقي كانوا لا يزالون نازحين في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد من أصل 5.8 مليوناً تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" بين عامي 2014 و2017.

ولا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة لمنازلهم رغم مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب التي دمرت آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من إعلان الانتصار على تنظيم الدولة في العراق إلا أن هناك خلايا نائمة تشن هجوماً بين فترة وأخرى وتستهدف المدنيين في عدة مدن.