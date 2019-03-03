الامارات | زيارة وفد من أبناء قبيلة الساعدي لمتحف شرطة المربعة بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة وفد من أبناء قبيلة الساعدي لمتحف شرطة المربعة بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام وفد من أبناء قبيلة الساعدي وبحضور الشيخ خميس سعيد حمد الساعدي معرف قبيلة بني ساعدة بزيارة متحف شرطة المربعة بمدينة العين والذي يحكي قصة الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي منذ تأسيسها ولغاية الآن ويضم مقتنيات وأدوات عسكرية وأسلحة قديمة وتطور الزي العسكري لشرطة أبوظبي إلى جانب وثائق ومعلومات حول قوى الأمن منذ عام 1956م . طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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