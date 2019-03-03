المكياج يسبب هذه المشاكل لطفلك.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تحرص الأمهات بشكل دائم على وضع المكياج، دون الانتباه إلى مراقبة الأطفال لهن وتقليدهن في وضع المكياج على بشرتهم الحساسة ما يتسبب في تضرر بشرة الأطفال بشكل كبير، فما السبب وما أضراره؟

أكدت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية، أن جلد الأطفال يختلف تماما عن جلد الكبار، وذلك بسبب عدم نضج الحاجز الوقائي للجلد المسؤول عن حمايته من تأثير العوامل الخارجية والتي تكتمل بعد البلوغ، وبالتالي لا يحدث:

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