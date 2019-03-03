تحتاج بشرتك عادًة للعناية اليومية، لكي تكتسب المزيد من النضارة والانتعاش، ويعد النعناع الأخضر الطازج واحدا من المكونات الطبيعية، والمهمة التي تعمل على إنعاش البشرة، وإزالة الجلد الميت، وعلاج البُقع الداكنة. لذا إليكِ قناع الخيار بالنعناع لنضارة البشرة وانتعاشها: المكونات: ملعقة حليب بودرة ملعقة زبادي ملعقة نعناع مفروم "طازج" شرائح خيار طريقة التحضير: اضربي الخيار بالخلاط الكهربائي، مع الزبادي. أضيفي الحليب والنعناع، واستمري في الخلط جيدًا. وزعي الخليط على وجهك، وانتظري حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ. جففي وجهك، وضعي المرطب الخاص ببشرتك. ​

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