"مي" تطلب الطلاق: "جوزي نحس وعينه وحشة"

"عينه وحشة ولو كنت أعرف كده قبل الجواز مكنتش اتجوزته"، هكذا حاولت "مي.أ"، أن تصف شعورها تجاه زوجها بعد مرور 8 أشهر على الزواج، وظهور بعض العلامات التي تؤكد شعورها.

وتقول "مي": "قبل الجواز كانت في تصرفات كتير بتأكد أن عينه وحشه كان كل ما يعوض في مكان تحصل مصيبة بس أنا اتعاملت مع الموقف أنها أمور عادية ولكن مع تكرارها بدأت أحس أن في حاجة غلط".

ومن ضمن المواقف التي تذكرتها الزوجة ولم تنسها حتى الآن حفل الزفاف وانتهائه بكارثة بعد انقطاع الكهرباء من قاعة الحفل، مضيفة: "مش هنسى يوم فرحي والكوارث اللي حصلت منها حدوث ماس كهربائى تسبب في انقطاع الكهرباء من المكان كله".

وبعد الزواج تكررت المواقف، وتقول أثناء حديثها لـ"هُن"، "اتأكد أن مينفعش أعيش معاه بعد شهر من الجواز بس قلت أكيد كل ده عادي"، تأكدت الزوجة الثلاثينية من شعورها بعدما انقطع فستانها الذي أبدى إعجابه به بشكل غريب "الفستان بقى قطع منفصلة ملهاش علاقة ببعض".

وتوالت الأيام وفي كل يوم يمر بها تتأكد باستحالة الحياة معه، "قبل الجواز أكتر من حد قالي بلاش الإنسان ده نحس وأنا اتعاملت مع الكلام ده أنها تخاريف مش حقيقة بس اتأكد من كلامهم يوم الفرح".

وبعد تفكير طويل اتخذت الزوجة قرارها بالطلاق، وتقول: "مكنش ينفع أقوله عايزة أطلق علشان عينك وحشة أقنعته إننا مختلفين ومينفعش نكمل مع بعض تجنبا للمشاكل المتكررة".

​