بالصور| «قومي المرأة» بكفر الشيخ يطلق لقاءات «المرأة أصل الحكاية»

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أطلق المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، سلسلة لقاءات بعنوان «المرأة المصرية أصل الحكاية»، في إطار الاحتفال بكفاح المرأة المصرية في مائة عام «1919 - 2019»، والتى من المقرر أن تستمر حتى 14 مارس بقرى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

وعقد، اليوم السبت، لقاء موسع عن (التمكين الاقتصادي والشمول المالي) بمركز شباب قرية شنو بمركز كفر الشيخ، بحضور 110 سيدات ورجل، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة بالبنك الأهلى المصري، هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو، أحمد صلاح، من الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، وحضر من أعضاء فرع المجلس المهندسة زينب حسان، وفريدة عبدالعزيز، وماجدة الشهاوي، وعفاف الجمل، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالى وكيفية إدارة الشمول المالي للأسرة المصرية واستخدام المال بحكمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها ودور فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس ووسائل الاتصال بالمكتب وكيفية تلاقي شكاوى المرأة.

وفي نهاية اللقاء، جرى استعراض تاريخ المرأة المصرية في مائة عام ورسائل الحملة على الحضور.

كما انطلقت أيضا، فعاليات حملة طرق الأبواب في قرية شنو وقرية الحمراوي بمركز كفرالشيخ واستهدفت 1800 سيدة، تم خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومى للمرأة والخدمات، التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة، وتم التعريف برسائل الحملة للسيدات.

كما انطلقت فعاليات حملة «لأني رجل» في قرية أبوطبل بمركز كفرالشيخ، واستهدفت 500 شاب، تم خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومى للمرأة والتعريف برسائل الحملة مع الشباب.

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