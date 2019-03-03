بالصور| "أنا وماما".. "القومي للمرأة" ينظم المعسكر الثاني لذوي الإعاقة

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" وشركة "إكسا"، المعسكر الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "أنا وماما"، وذلك لـ40 أسرة من حي الأسمرات.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة وعضوة المجلس، أن المجلس يسعى من خلال المعسكر توعية الأمهات لأبناء ذوي الإعاقة على كيفية التعامل مع طفلها و معاملة الآخرين له وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية، التي تتشارك فيها الأم مع مثيلتها من الأمهات الأكثر خبرة لنقل الخبرات وثقافة التعامل مع الشخص ذوى الإعاقة.

كما أوضحت أن الأم لابن من ذوي الإعاقة تحتاج إلى اليقظة على مدار اليوم ويكون عليها عبء كبير خصوصا لو كانت امرأة عاملة، مضيفة ان تلك المعسكرات تعتبر ترفيهية لها لتقليل الضغط عليها ومساعدتها على كسر الخوف من التعامل مع طفلها من خلال تدريبها على أنشطة مختلفة.

يهدف المعسكر إلى توعية الأم بكيفية التعامل مع أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريبهم على أنشطة توعوية ورياضية واختتم فاعليات المعسكر برسائل حب متبادلة بين الأمهات والابناء.

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