5 طرق يدمر بها السكر صحة بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يرغب الكثيرون بتناول الحلويات بعد وجبة طعام دسمة، غير مدركين للأضرار التي يحملها الإكثار من السكريات على البشرة.

وفي المرة القادمة التي تفكرين فيها بتناول السكريات، عليك أن تفكري ملياً في ذلك، إذا كنت ترغبين بالحفاظ على صحة ونضارة بشرتك.

وفيما يلي مجموعة من الجوانب التي تؤثر فيها السكريات على صحة البشرة، بحسب صحيفة "تايمز إوف إنديا":

1- زيادة الالتهابات:

في اللحظة التي تتناول فيها طعاماً سكرياً، ينتج جسمك الأنسولين، ويحدث هذا لتحقيق استقرار مستويات السكر في الدم ولكن في اللحظة التي يُفرز الأنسولين في الجسم، تزيد الالتهابات وتؤدي إلى تحول لون الجلد إلى الأحمر. وإذا كان لديك حالات موجودة مسبقاً مثل حب الشباب أو الأكزيما أو الوردية، يمكن أن تكون الالتهابات ذات تأثير أكبر.

2- ظهور حب الشباب:

يشجع تناول الكثير من السكريات ظهور حب الشباب، أولاً عن طريق زيادة التهابات الجلد، وثانياً عبر قمع خلايا الدم البيضاء في الجسم التي تحارب العدوى، مما يجعل حب الشباب أسوأ من أي وقت مضى.

3- يهاجم الكولاجين:

تترابط السكريات داخل جسمك ببروتين الكولاجين، وهذه العملية تؤدي إلى إنشاء منتجات نهائية متقدمة للجلوكاتيون والتي تهاجم الكولاجين في الجسم وبالتالي قدرة البشرة على مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

4- زيادة الحساسية:

إذا كنت تعاني من الحساسية، يمكن أن يزيد السكر من نوباتها بين الحين والآخر. وإذا كنت تعاني من الحساسية الغذائية، كن حذراً للغاية في استهلاك السكريات لأنها قد تجعل الحساسية أسوأ بكثير.

5- احمرار الجلد:

حذر خبراء الأمراض الجلدية في جميع أنحاء العالم من "وجه السكر الذي يسببه تناول الكثير من السكريات والتأثيرات السيئة لها على بشرتك.