دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019

أعلن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، اسم الفائرة والحاصلة على اللقب وهي دعاء عبدالرحيم. وقامت سمر فؤاد، الملكة لعام 2018، بتتويج الملكة الجديدة بالتاج، وقالت دعاء إنها سوف تبذل أقصى جهدها لتكون بقدر مسؤولية هذا التكريم. وضمت لجنة التحكيم محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد. وجاء خلال الحفل ثلاثة عروض أزياء للمصممة سالي عمر والمصممة سهير علي والمصممة منة خليل. ​

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