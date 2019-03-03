للسفر بدون باسبور أو تذاكر.. قريبا هذه الدولة تستخدم "بصمة الوجه"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قالت الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي في اليابان، إنها ستطبق في ربيع عام 2020 نظامًا يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه يتيح للمسافرين الصعود إلى الطائرة بعد تسجيل الدخول بدون إظهار جوازات السفر أو بطاقات الصعود.

وذكر سلطات مطار ناريتا، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن ناريتا سيكون بذلك أول مطار ياباني يطبق هذا النظام الذي لا يتطلب من الركاب التوقف لتحديد الهوية عند الصعود.

وتأمل الشركة التي تدير المطار في أن يعمل هذا النظام على تحسين راحة المسافرين قبل الألعاب الأولمبية والأولمبية للمعاقين في طوكيو عام 2020.