بينها الحوت والميزان.. أبراج يقع أصحابها في الحب بشكل سريع

يختلف درجة الوقوع في الحب بين الشخص والآخر كلُ على حسب درجة عاطفته، منهم من يستغرق معه الأمر أيام وأشهر وقد يصل الأمر لسنوات حتى يستطيع الإفصاح عن حبه للشخص الآخر.

وللأبراج عامل كبير في تحديد شخصية كل آخر من شهر ميلاده، وتحدد طريقه كل برج في الإفصاح والتعامل مع من يُحب.

رصد "هُن" أبرز الأبراج التي يقع أصحابها في الحب بسرعة كبيرة جدًا منها:

- الميزان:

لا يستغرق الأمر عند أصحاب برج "الميزان" وقتًا كبيرًا للتعبير عن حبهم وانجذابهم للشخص الآخر، وأيضًا لا يُغرمون من النظرة الأولى، ويشعرون عادةً بالتشويش في بادئ الأمر، لكنهم يعطون كل شيء لعلاقتهم عندما يقعون في الحب.

- السرطان:

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أصحاب هذا البرج سواء من الرجال أو النساء يعتبرون كائنات عاطفية وتميل إلى استثمار عواطفهم دون حتى إدراكها، ومحبين لتكوين علاقات أسرية مقدسين فكرة الزواج، والوقوع في حب أي شخص يشعرون أنه متصل بهم.

-الحوت:

يعتبر مارس شهر برج "الحوت" ويتميز بالرومانسية ووقوعه في الحب بكل سهولة، ويبدأ في تخيل نفسه بعالم الأحلام مع الشخص الآخر، بالإضافة لبذله مجهودًا كبيرًا لجعل شريكه يشعر بأنه مميز ويثق في الشخص بشكل أعمى.

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