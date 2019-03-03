"أمل" تطلب الخلع بعد سنة زواج: "سابني حامل.. واتجوز خطيبته الأولى في شقتي"

بعد مرور نحو عام من الزواج، أقامت "أمل.أ" 24 عامًا، مدرسة، دعوى خلع حملت رقم 3325/2018 ضد زوجها "أحمد.س" 30 عامًا، مبرمج، بعدما انفصل عنها "دون إبداء أسباب".

زواج تقليدي تم بعد خطبة نحو 5 أشهر، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتقدملي عن طريق صاحبة والدتي في الشغل وقعدنا سوا كام مرة في النادي وحصل قبول واتجوزنا بعد شهور لأن شقته كانت جاهزة وكل حاجة خلصانة.. الخطوبة مكانش طويلة لكن كنت حساه دايمًا متحفظ مش بيتعامل معايا بود وحب زي أي اتنين مخطوبين دايما حساه غريب عني.. بس أنا حبيته وكنت فاكرة إنه طبعه الجفا وقولت بعد الجواز هيتغير لما نكون في بيت واحد.. لكن محصلش".

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طريقة جافة في التعامل بين الزوج وزوجته أنهت حياتهما معًا، تضيف "أمل": "في الأول كنت بحاول أدلع عليه وأخليه يحبني وأتعامل معاه كويس عشان أقرب منه لأني حبيته جدا وكان أول حد في حياتي.. لكن كان بيضايق ويقولي مشغول ومبحبش كدا حتى العلاقة الخاصة مكانش بيقرب مني إلا لما أنا اللي أطلبها منه.. معاملته فضلت معايا كدا شهور لحد ما زهقت وبقيت بتعامل ببرود زيه.. وشوية شوية بقيت كأني مش موجودة أصلا في حياته مش فرحان بي زي ما أنا فرحانة بيه.. وحملت بعد فترة عشان ألاقي حد يهتم بي.. بس كانت غلطة".

صعوبة في تقبل حمل الزوجة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، توضح: "لما عرفت إني حامل كنت طايرة من الفرحة لدرجة حبيت أعملهاله مفاجأة لكنه قلبها لصدمة لما قالي أنا مش عايز عيال واتفقت معاكي على كده من الأول.. ومن وقتها حاله بقى أصعب.. ومن حوالي 4 شهور رجعت من الشغل لاقيته بيقولي ممكن تروحي تقعدي عند مامتك كام يوم.. الكلمة وقعت عليّ كأن عربية خبطتني.. للدرجة دي مش طايقني طبعا أخدت هدومي ونزلت وقولت أبعد شوية يمكن زعلان عشان حملت بدون إذنه ومر شهر واتنين مبقاش يرد على تليفوناتي ولا رسايلي وعملي بلوك على الفيس بوك يدوب علاقتي بيه بيحولي ألف جنيه كل شهر على فودافون كاش وخلاص.. ولما روحت أسأل عليه في الشغل اكتشفت إنه بيقضي شهر العسل واتجوز خطيبته القديمة في شقتي.. وحاليا أنا خلاص مش عايزاه وكرهته.. أنا حامل في الشهر الثامن وعايزة أولد وأروح شقتي أربي ابني فيها".

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