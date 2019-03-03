تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 3/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

-الحمل:

يوم ملئ بالتوتر على الصعيد المهني، عليك التفكير بهدوء، والتحلي بالصبر والمنطق قبل اتخاذ قرارات هامة.

-الثور:

تتصادف كلماتك وأفعالك مع صديقك المقرب، قد يثير ذلك شعورك بالقلق والتوتر، والجيد في هذا الأمر اكتشاف أن الطرف الأخر يفهمك دون كلام.

-العذراء:

تتلقي أخبار رائعة من عائلتك، وستحصل على يوم رائع على الصعيد الاجتماعي، سترشدك للتفكير بطريقة صحيحة، فلا تدع العاطفة تطغى على المنطق.

- الجوزاء:

التجمعات الاجتماعية قد تخلق لديك حالة من حب المعرفة، عليك الاستفادة من هذه الحالة والتعمق في قراءة كتب جديدة في جميع المجالات.

-السرطان:

قد يمر عليك أشخاص مهمين في مجال العلوم والتكنولوجياـ وقد تسمع أخبارا جديدة في تلك الفترة، استمع لهم جيدا فقد يؤثر ذلك إيجابيا في حياتك، لذا أنت لا تحتاج فقط الى تدوين ملاحظاتهم فقط بل يجب عليك تدوين المصادر أيضا التي يمتلكونها.

-الأسد:

يوم جيد على الصعيد العاطفي، سوف تدخل في علاقة حب جديدة، ربما يكون من دولة آخري بعيدة، ولكن الجيد في الأمر أن لديكم اهتمامات وصفات مشتركة.

-الميزان:

يوم جيد على الصعيد الاجتماعي، تقضي يوم ممتع مع الأصدقاء، وسوف تقابل أشخاص جدد وتدخل معهم في مشروع تجارى كبير، يزيد من دخلك المادي.

-العقرب:

سوف تتلقي مبلغ مالي كبير عن طريق شيك بريدي، وقد ترغب في صرف المال في أشياء تافه، ولكن عليك الجلوس مع نفسك والتفكير في الأشياء الهامة التي تحتاج إليها.

-القوس:

يوم جيد على الصعيد الاجتماعي، وأجواء رومانسية رائعة مع شريك الحياة، ولكن عليك تعزيز علاقتك مع الأصدقاء القدامى،

-الجدي:

قد تقرر تجاهل بعض الأعمال الهامة، للدخول في مشروع جديد، ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

-الدلو:

يوم جيد على الصعيد العملي، تستطيع انجاز أعمالك المؤجلة منذ فترة، تتلقي أتصال هام من أحد أصدقائك الذي يطلب منك المساعدة والدعم النفسي.

-الحوت:

يوم جيد على الصعيد المالي، قد تحصل على تمويل للدخول في استثمار جديد، عليك استغلال ذلك والتخطيط لمشروعك وعمل دراسة جدوى.