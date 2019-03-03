القائمة النهائية للمرشحات للحصول على لقب ملكة جمال الأناقة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الأناقة، عن الأسماء النهائية، المرشحة للحصول على اللقب، وهم "دعاء عبد الرحيم، لينا إيهاب، سلمى السيد، بسمة أبوزيد، ونجاة المهدي".

وبدأت، مساء اليوم، فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الأناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

وقدمت مصممة الأزياء، سالي عمر، خلال الحفل مجموعة من فساتين الزفاف المتنوعة بين اللون الأبيض و"الأوف وايت"، وذلك خلال حفل تتويج ملكة جمال الأناقة.

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