"إنتي الغالية يا بلادي".. حملة ببني سويف في مئوية كفاح المرأة المصرية

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، اليوم السبت، حملة طرق الأبواب تحت شعار «إنتي الغالية يا بلادي» بمركز أهناسيا، بهدف نشر الوعي بدور المرأة المصرية ومساندتها لبلادها، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية.

وقالت نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الحملة استهدفت، اليوم، قرى «منشاه الأمراء، والعواونة، وبراوة، وننا، وميانة، ومنشاة عبدالصمد، ومنشاه الحاج، ومنهرو، وكفر أبو شهبة، وبندر ومدينة إهناسيا»، بعدد 30 رائدة ريفية، عقدت زيارات منزلية لسيدات القرى، بإجمالي 60 زيارة لكل رائدة ريفية، بواقع 1800 زيارة في اليوم.

وتستمر حملة طرق الأبواب من 2 إلى 7 مارس بمركز إهناسيا في إطار أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة المنفذة للاحتفال بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، بحضور نرمين محمود، مقررة فرع المجلس، وغادة سليمان ولمياء العربي، عضوات الفرع.

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