الامارات | نوال الزغبي والمهندس يتألقان في «أمسية المجاز الأخيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي والمهندس يتألقان في «أمسية المجاز الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع صوتي النجمين نوال الزغبي وماجد المهندس، أسدل الستار، الليلة قبل الماضية، على الأمسيات الغنائية التي احتضنها مسرح المجاز في الشارقة.

واستهلّت الحفل الذي شهد إقبالاً لافتاً، ونفدت جميع تذاكره، نوال الزغبي، التي استقبلها الجمهور بتصفيق وترحيب. وقدمت النجمة اللبنانية باقة من الأغنيات التي مزجت بين قديمها وجديدها، لتتألق على خشبة المسرح بأغنية «صبح صبح» من ألبومها الأخير «كدة باي» الذي أطلقته العام الجاري، وسط تفاعل من الجمهور. وتوجّهت الزغبي بتحية إلى جمهور إمارة الشارقة وإدارة مسرح المجاز على استضافتها ضمن الأمسيات الغنائية التي يحتضنها، لتغني بعدها «روحي يا روحي» وتبعتها بـ«بيلبقلك» و«عينيك كدابين» و«الليالي»، والعديد من أعمالها المتميزة التي تفاعل معها حضور الحفل.

ولم تنس الزغبي أغنية «مين حبيبي أنا» التي غنتها منذ بداياتها مع الفنان وائل كفوري، لتقدمها لجمهور مسرح المجاز بإحساس وأداء مميزين.

اعتلى ماجد المهندس، خشبة المسرح وسط صيحات من جمهوره المحبّ الذي اكتظت به مدرجات المسرح، فكانت هناك حكاية أخرى مشحونة بالرومانسية وعذوبة الصوت، ليبدأ المهندس بأغنية «الله لا يرحمني منك»، الذي تقاسم مع الجمهور غناءها، ليوجّه بعدها تحية محبة للشارقة وجمهورها وإدارة مسرح المجاز على استضافته على خشبة المسرح الذي وصفه بالأخاذ والعريق. وغنى المهندس أيضاً «تناديك» التي وجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ليتبعها بأغنية «بدون أسماء»، ويقدم تحية للحبيبة على طريقته الخاصة، من خلال أغنية «حبيبي من أهل بغداد» وسط تفاعل الجمهور على إيقاعاتها التي توشّحت باللحن العراقي الأصيل.

كما قدم المهندس أغنيات «عطشان»، و«آخ قلبي»، و«أنا بالقوة نسيت» و«هدوء»، ليقدم بعدها موالاً انتظره الجمهور طويلاً، وهو «كون يمّك» وأغنية على مودك، وليختتم المهندس بعدها آخر سهرات المجاز بـ«جنّة جنّة» التي قدمها كتحية أبدع في غنائها.

لقاء تذكاري

كرّم المدير التنفيذي لمسرح المجاز، طارق علاي، الفنانين نوال الزغبي وماجد المهندس على المشاركة في الحفل، وأعرب عن تقديره لأدائهما وحضورهما المتميز.

وأتاح مسرح المجاز بعد انتهاء الحفل فرصة للجمهور بلقاء ماجد المهندس، ونوال الزغبي، إذ نظم لقاءً حصل خلاله الزوّار على توقيع الفنانين، والتقطوا صوراً تذكارية معهما.

لم تنس الزغبي «مين حبيبي أنا» التي غنتها منذ بداياتها لتقدمها لجمهور المجاز.