الامارات | فقاعات وبالونات وألعاب تفاعليّة في بينالي الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن فقاعات وبالونات وألعاب تفاعليّة في بينالي الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقاعات طائرة، وبالونات بأشكال متعددة، تحملها أيد ملونة ووجوه ضاحكة في «اليوم المفتوح» لبينالي الشارقة للأطفال، الذي أقيم، أخيراً، في الساحة الأمامية لمركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، على هامش فعاليات دورته السادسة تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك».

وتضمن «اليوم المفتوح» عروضاً وألعاباً للأطفال الزوار، من بينها جدار كرة السلة، ولعبة «المكعبات الضخمة»، وكرة قدم الطاولة، كما استمتع الأطفال برسم شخصياتهم المفضلة على وجوههم، واستخدام رذاذ الألوان لصنع لوحة فنية مبهرة.

وتقام فعالية «اليوم المفتوح» كل يوم خميس، حتى انتهاء انعقاد البينالي، في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر.

وتقام الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بتنظيم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن، وبالتعاون مع «المخترعون الصغار»، المشروع الفني العالمي المعني بتحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية.

وكانت اللجنة المنظمة للبينالي قد كشفت عن استقبال 3494 مشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية، رسمها أطفال ويافعون من عمر 6 وحتى 18 عاماً، تأهلت منها 48 مشاركة من ست دول لتتحول إلى نماذج مبدئية، واختراعات حقيقية على يد أبرز الفنانين من داخل دولة الإمارات وخارجها، تُعرض على الزوار حتى 20 مارس الجاري، في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر.

3494 مشارَكة من 13 دولة عربية وأجنبية.. تأهلت منها 48 من 6 دول