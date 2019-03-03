الامارات | «طيران الإمارات للآداب» يحتفي بمواهب واعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات للآداب» يحتفي بمواهب واعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مهرجان طيران الإمارات للآداب الشعراء الشباب المتميزين في حفل توزيع جائزة «تعليم» للشعر، خلال المهرجان الذي انطلقت فعالياته، أول من أمس، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري في «فيستفال سيتي» بدبي.

وحصل الفائزون على كتاب تذكاري للمشاركات الفائزة وكأس تذكارية.

وسلم الجوائز للفائزين شاعر مهرجان 2019 جوشوا سيغال، والشاعر مصعب بيروتية، وزينب إبراهيم البلوشي، التي تعدّ من أبرز شعراء الشعر الشعبي.

وأثنت الرئيسة التنفيذية لـ«تعليم»، روس مارشال، على الجائزة خلال الحفل، منوهة بأنها حققت نجاحاً كبيراً هذا العام بجعلها الشعر متاحاً للجميع.

وأضافت أن «المسابقة تشكل حافزاً يعزّز من مكانة الشعر لدى الأجيال، وتوفر منصّة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والتصورات بشكل رائع»، معربة عن أملها بأن تؤتي المسابقة ثمارها في غرس محبة الشعر والأدب باللغتين العربية والإنجليزية في نفوس الطلاب ما يهذب مشاعرهم ويسمو بأفكارهم.

ويوفر المهرجان فعاليات وبرامج وجلسات لجميع الأعمار والجنسيات يقدمها عدد من أبرز الكتاب والمفكرين.