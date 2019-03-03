استطلاع رأي: أفضل 5 وصفات غذائية على "إنستجرام" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

من الصعب تحديد ما هي أفضل الوجبات، فكل منا له وجبته المفضلة التي يستمتع بمذاقها الشهي، إذ تجد بعض الأشخاص يفضلون وجبة ما فيما كانت بالنسبة لآخرين ليست الوجبة الأفضل، وفي محاولة من موقع "damndelicious" المتخصص في الطعام، لمعرفة الوجبات الأفضل، نشر عدد من وصفات الوجبات الغذائية على صفحته بموقع "إنستجرام" وتم ترتيب الوجبات بناء على جمع أكبر عدد من اللايكات.

وفي هذا التقرير نقدم أفضل 5 وصفات تم اختيارها من قبل رواد "السوشيال ميديا"، ويمكن الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية:

- وجبة Spaghetti Squash

وهي وجبة خفيفة ولها مذاق شهي للغاية، وتتكون من المكرونة الإسباجتي مع مجموعة خضروات متنوعة، أو أي خضروات تحبها. وجاءت في المركز الخامس من حيث عدد اللايكات.

- كيك Vegan Triple Chocolate Mousse

عشاق الشوكولاتة يفضلون دائمًا اختيار كيك الموس الشوكولاتة، فهي تتكون من الشوكولاتة الداكنة والكريمات الذيذة، وكان موس الشوكولاتة المكون من ثلاث طبقات جاء في المركز الرابع من حيث عدد اللايكات.

- الكاب كيك (كيك المافن)

هو ذلك الكيك صغير الحجم المحبب لدى الكثير منا، والذي يقدم بنكهات مختلفة، إلا أن كاب كيك نكهة التوت كان الاختيار الأفضل حسب التصنيف وجاء في المركز الثالث من حيث عدد اللايكات.

- شطيرة Warm Chocolate Banana Galette

تقدم هذه الشطيرة ساخنة وهي عبارة عن مجموعة من أنواع الشوكولاتة المختلفة (السائلة) مع قطع الموز، والأيس كريم، وجاءت في المركز الثاني من حيث عدد اللايكات.

- شوربة Creamy Mushroom

يمكن تناول بعض أنواع الخضار بأكثر من طريقة ومن هذه الأنواع الفطر، فالفطر يستخدم كمكون أساسي كما هو الحال مع طبق شوربة الفطر، وجاء في المركز الأول من حيث عدد اللايكات.