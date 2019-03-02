دراسة: الطماطم تساعد في الحماية من سرطان الكبد

أوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة تافت الأمريكية، أن الأطعمة التي تحتوى على الصلصة والكاتشب والطماطم تساعد في الوقاية من سرطان الكبد.

ويتسبب الإفراط في أكل الدهون في تزايد الالتهابات وحدوث ما يعرف بالكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد.

وأظهرت الدراسة أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم.

ويحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، ووفقاً لهذه الدراسة تتطلب حماية الكبد من تأثيرات هذا النظام الغذائي تناول الكثير من الطماطم.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

​