فتيات ينصحن باستخدام "الحشيش" للشعر: "طالما وصفة يبقى حلال"

"معلومة على السريع سيحي الحشيش وحطيه على زيت زيتون واستعمليه لشعرك وهتدعيلي".. منشور نشرته إحدى الفتيات، عبر واحدة من المجموعات السرية الموجودة على "الفيسبوك"، ناصحة الأخريات باستخدام مخدر "الحشيش" مع زيت الزيتون، لعلاج مشاكل الشعر، كالتقصف والهيشان والجفاف.

عادة البحث حول الوصفات الطبيعية، لعلاج مشاكل الجلد والشعر، دون اللجوء للمنتجات الكيماوية، التي تترك خلفها اثارًا جانبية على المدى البعيد من طبيعة الفتيات.

وسرعان ما تم تداول المنشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين التساؤل حول جدية الأمر، ومدى فاعليته، وما بين الساخر منه.

فقالت إحداهن: "لو للشعر يبقى حلال"، بينما أضافت أخرى: "طيب ما نشربه أسهل"، في حين علقت واحدة: "كدة البيت كله هيتسطل".

بينما تساءلت الأخريات عن طبيعة ما ذكر هل هو "الحشيش" المُخدر، كما ذُكر في المنشور، أم "زيت الحشيش" المُعالج للشعر.

وعلى هذا الجانب، علقت إيمان سند، طبيبة الجلدية على الأمر، قائلة: "أكيد تقليعة من البنات مفيش حاجة اسمها كده".

وأضافت "سند" خلال حديثها لـ "هُن" أن هناك سوء تفاهم عند الفتيات، فربما يقصدن زيت "الحشيش الأخضر" المُعالج لمشاكل الشعر، وليس المخدر.

ونصحت طبيبة الجلدية في النهاية باستخدام المنتجات التي تحتوي على الكافيين، كالموجود بالقهوة والمنبهات، لأنه مُحفز لنمو الشعر.

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