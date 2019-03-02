انطلاق فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الأناقة

ليلى علوي تنضم للجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

ملكة جمال لبنان لمتابعيها: "أحبوا أنفسكم وتقبلوها"

نرمين ماهر تنضم للجنة تحكيم miss elegant في الموسم الرابع قدمت مصممة الأزياء، سالي عمر، مجموعة من فساتين الزفاف المتنوعة بين اللون الأبيض و"الأوف وايت"، وذلك خلال حفل تتويج ملكة جمال الأناقة. وتميزت الفساتين بالذيل مختلف الأحوال سواء قصير أو طويل، والتطريز اليدوي المعتمد على الكريستال. بدأت منذ قليل فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الاناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "الفساتين بالذيل".. عنوان عرض أزياء سالي عمر في "ملكة الأناقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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