«لأني رجل».. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في بني سويف

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، اليوم السبت، حملة «لأني رجل» بعدد من قرى المحافظة، برفع الوعي بمناهضة العنف ضد المرأة، وأهمية مساندة الرجل للمرأة.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تاريخ نضال المرأه المصرية، بداية من عام 1919 حتى 2019، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أطلق فرع المجلس ببني سويف حملة «لأني رجل»، والتي استهدفت قرى «النويرة، شرهي، العواونة» بمركز إهناسيا، و«كفر تل منصور، وصفط راشين» بمركز ببا، و«تزمنت، معارك، ومنشاه عاصم» بمدينة بني سويف.

وأشارت إلى أن الحملة تضم 10 متطوعين من الشباب، لرفع الوعي بأهمية مساندة الرجل للمرأة، ومناهضة العنف ضدها وغيرها من الرسائل الداعمة للمرأة، بواقع 500 زيارة في اليوم الأول للحملة.

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