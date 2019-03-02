حنان بادي: اختيار 3 مارس يوما للمهندسات العربيات

أعلنت المهندسة حنان بادي عواد، رئيس لجنة المهندسات العربيات لدورة 2018- 2021 أنه تم اختيار يوم 3 مارس من كل عام ليكون يومًا للاحتفال بالمهندسات العربيات.

وقالت "بادي" في تصريح لها، على خلفية اجتماع اللجنة بمقر نقابة المهندسين: "اليوم هو الاجتماع الثاني، وكان اجتماعنا بالأردن يومي 8 و9 ديسمبر 2018، حيث شهد وضع الخطة الاستراتيجية للسنوات الـ3 المقبلة، وفي اجتماعنا بالقاهرة طرحت مبادرات، وتبنت اللجنة إطلاق يوم للمهندسة العربية، وتحدد له 3 مارس من كل عام ليكون يومًا للمهندسات العربيات".

وأوضحت "بادي" أن اجتماع القاهرة شهد أيضا مناقشة البرنامج الزمني لاستراتيجية اللجنة، والمبادرات التي أطلقت ضمن 4 محاور أساسية، وتشمل "المهني، والاتصال والإعلام، والقوانين، والثقافي والاجتماعي".

ووجهت المهندسة حنان بادى الشكر لنقابة المهندسين المصرية على الدعم الذي تقدمه للجنة المهندسات العربيات، وعلى حفاوة الاستقبال لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن مصر دومًا كانت بلدًا كريمًا ومضيافًا وعزيزة على قلوب كل العرب.

وقالت: "نطمح أن تكون لجنة المهندسات العربيات فاعلة، وأن تصل لمواقع القرار المؤثرة في حياة المهندسات، وأن تتمكن من تطوير القدرات العلمية والإدارية والاجتماعية لهن وتنمية مهاراتهن، لتكون الواجهة التي تمثل المهنيات في العالم العربي".

وأضافت: "لجنة المهندسات أساسها البناء.. البناء بشقيه، بناء الإنسان وهذا ما تقوم به الأم المهندسة.. والشق الثانى المساهمة فى بناء مجتمعها من خلال تصاميم ومشاريع هندسية، فالمهندسة العربية تعمل في عدة اتجاهات وليس اتجاهًا واحدًا، ودور لجنتهن يتمثل في تمكينهن من قيادة التطوير في مجتمعاتهن والمشاركة في صنع القرار، وفي ذات الوقت مساعدتهن في إنشاء جيل مبدع ومنتج ومُنتمٍ لأمته العربية.

وأشارت رئيس لجنة المهندسات العربيات، إلى أن اللجنة ستتولى إلقاء الضوء على قصص نجاح لمهندسات عرب، وقالت: "التعاون سيكون وثيقًا وعلى أعلى مستوي مع كل المهندسات العربيات، وسنمنح جوائز للمتميزات وسننقل المعرفة بينهن جميعا".

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