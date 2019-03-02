قالت دعاء عبد الرحيم، المتسابقة الأولى في مسابقة ملكة جمال الأناقة، إنها درست الإعلام بجامعة حلوان، وأن هدفها الوصول للعالمية وتسعى لتحقيق الدعم للأطفال مرضى السرطان وأطفال الشوارع.
وأكدت منة محمود، إحدى المتسابقات، أنها أيضا تسعى لبناء المستشفيات للأطفال ودعمهم.
وتابعت ليديا فريد، متسابقة أخرى أنها تسعى للنجاح، وتسعى للاهتمام بالعشوائيات، بينما قالت لينا إيهاب، إنها تسعى لتدعيم الرياضات المهمشة في دور الأيتام. أما سلمى سيد فسوف تهتم بأطفال بلا مأوى.
بدأت منذ قليل، فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الاناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المتسابقة الأولى بـ"ملكة جمال الأناقة": أسعى لدعم مرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.