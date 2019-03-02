المتسابقة الأولى بـ"ملكة جمال الأناقة": أسعى لدعم مرضى السرطان

قالت دعاء عبد الرحيم، المتسابقة الأولى في مسابقة ملكة جمال الأناقة، إنها درست الإعلام بجامعة حلوان، وأن هدفها الوصول للعالمية وتسعى لتحقيق الدعم للأطفال مرضى السرطان وأطفال الشوارع.

وأكدت منة محمود، إحدى المتسابقات، أنها أيضا تسعى لبناء المستشفيات للأطفال ودعمهم.

وتابعت ليديا فريد، متسابقة أخرى أنها تسعى للنجاح، وتسعى للاهتمام بالعشوائيات، بينما قالت لينا إيهاب، إنها تسعى لتدعيم الرياضات المهمشة في دور الأيتام. أما سلمى سيد فسوف تهتم بأطفال بلا مأوى.

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الاناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

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