بالصور| سمر فؤاد عضو تحكيم "ملكة جمال الأناقة": سعيدة بالمشاركة

قالت سمر فؤاد، عضو لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الأناقة، إنها سعيدة لكونها عضوة بلجنة تحكيم المسابقة ووصول الـ11 فتاة لمرحلة "التوب 10"، مؤكدة أنها مرحلة جيدة وهي تشعر بما يمرون به الآن من توتر.

وأطلت المتسابقات بـ11 تصميما مختلفا لمصمم الأزياء شريف نصر، حيث تنوعت الألوان بين الذهبي والأزرق والأحمر والأبيض، وكان قد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري.

وبدأت منذ قليل فاعليات حفل تتويج ملكة جمال الأناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر والفنانة نرمين ماهر وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل وملكة الأناقة ٢٠١٨ سمر فؤاد.

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