بالصور| ريهام حجاج تنشر صورا مع بعض نجوم الفن: "ليلة جميلة"

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نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة من الصور التي تجمعها بعدد من نجوم الفن.
وظهرت "ريهام"، في بعض الصور بجانب مها أحمد، وصور أخرى ظهر فيها الفنان خالد سليم، وغيرها من الصور التي جمعتها بنجوم الفن، وعلقت على الصور: "ليلة جميلة".
واستطاعت ريهام حجاج تحقيق أرقام كبيرة في مشاهدات أولى حلقات مسلسلها الدرامي بعنوان «كارمن»، والمعروض على شاشة CBC المصرية، حيث تمكنت من تصدّر عمليات البحث على محرّك البحث Google، وذلك بعد عرض 3 حلقات فقط من المسلسل.
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