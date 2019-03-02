أبرز قواعد تناول البيتزا بصورة لائقة في الأماكن العامة

القاهرة - لايف ستايل
توجد قواعد خاصَّة بالبيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة في الأماكن العامَّة, وذلك ضمن اتيكيت تناول الطعام.
• ليس من قاعدة في الاتيكيت تُحرِّم تناول البيتزا باليد، إذا كانت لا تحتوي على الصلصات ومرق التوابل. أمَّا إذا كانت غنيّةَ بالمحتويات، المذكورة فإنَّه يُستحسن الاستعاضة عن اليد بالشوكة والسكين، كي تبقي محتفظة بصورة لائقة أمام الآخرين، ولتتجنّبي اتساخ ملابسك ويديك.
• يُستحسن تناول البيتزا بالشوكة والسكين إذا كانت ساخنة، تجنّبًا لاتصال خيوط الجبن بين فمك والقطعة.
• يمكن الامتناع عن أكل البيتزا بالشوكة والسكين، إذا كانتا من البلاستيك.
يجيب عليك اختيار القطعة التي تريدين تناولها بواسطة الشوكة, إذا كنت رفقة أصدقائك.
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