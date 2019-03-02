أبراج ستتغيّر حياتها نحو الأفضل في 2019

أبراج ستتغيّر حياتها نحو الأفضل، لا سيما على الصعيد المادي، وستحقق أرباحًا مادية بشكل ملحوظ في هذا العام، وبالتالي ستكون أكثر الأبراج حظاً في المال لعام 2019 وهي كالتالي:

برج العذراء: 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

عام 2019، سيكون عامًا غير متوقع واستثنائيًا لمواليد برج العذراء، ورغم أنه سيكون هناك بعض المعاناة والعقبات، لكن سيتستمع في العام الجديد بحياة مرضية. ومع بداية شهر سبتمبر/أيلول لهذا العام، يسحصل العذراء على زيادة مدخوله المادي وسترتفع موارده المالية بشكل كبير.

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الجوزاء: 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

مواليد برج الجوزاء، منطقيون ويحللّون كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، سواء في حياتهم المهنية أو حتى الشخصية. وفي العام 2019 ستتاح لهم فرص مهنية جديدة، تمكنهّم من تحقيق ذاتهم وتغيّر حياتهم نحو الأفضل وفق طموحاتهم، وبالتالي سيحققون النجاح والاستقرار المادي.



العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

مولود العقرب سيستفيد من دعم كوكبي أورانوس وزحل هذا العام؛ إذ ستشهد حياتهم المهنية مراحل غير مسبوقة من النجاح. زحل سيجلب الكثير من الطاقة، الأفكار الجديد، لتعلم المزيد، بينما اورانوس سيكون الأساس المتين الذي يساعد من اجل المضي قدمًا. فعام 2019 لبرج الجدي ومن دون شك، سيكون فيه الكثير من التفكير والمنطق والصبر، ولكن هذه الامور لها قيمتها لأن العقرب سيقرر بالاستناد عليها وسيحقق الربح المهني والمادي بشكل ملحوظ.



القوس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/‪كانون الاول

يحكم القوس هذا العام كوكب المشتري، وهو كوكب مرتبط بالثروة. لذان يمكن القول بأن مواليد القوس سيحظون بفرص كبيرة على الصعيدين المالي والمهني. ففي عام 2019، سيحقّق مواليد القوس النجاح وسيجني أرباحًا مالية، بعد مرور سنوات من الجمود المادي. هذا العام سيكون فيه النجاح، والرخاء لبرج القوس؛ إذ سيتمكن من كسب المزيد من المال. بالتالي، سيجد حلاً لجميع مشكلاته المادية.



برج الدلو: 20 يناير ـ 18 فبراير

مواليد الدلو، هم أكثر الأبراج إبداعًا، يحبون استقلاليتهم وحريتهم. وعلى الرغم من أنهم ليسوا مغرمين بالتغيرات. لكن، ستجدهم محاطين بها. هذه التغيرات، مهما كانت جيدة أو سيئة، تنتهي في نهاية المطاف بكونها جزءًا من حياتهم. فعام 2019 سيكون ركوب السفينة الدوارة بالنسبة لمواليد برج الدلو، ومرونتهم ستسمح لهم بالتأقلم مع التغييرات؛ إذ أنهم قادرين على تحقيق ذاتهم أينما وجدوا وسيحققون النجاح وجني الأرباح.

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