تعرف على الأبراج التي ستقع في الحب 2019

هناك مجموعة من الأبراج التي ستقع في الحب في عام 2019، وستحقق حلمها بالارتباط ووفق التوقعات الفلكية لهذا العام، فإن بعض الأبراج ستختبر عامًا رومانسيًا مميزًا، وربما تدخل القفص الذهبي وتعيش الفرح والسعادة وهناك 5 أبراج ستغرم في العام 2019 في السطور الآتية:

الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

عام الثور سيكون جيداً خصوصاً على الصعيد العاطفي؛ حيث سيجد مولود الثور الحب من دون شك، فهو واحد من الأبراج الخمسة التي ستجد نفسها تقع في الحب في العام الجديد، الحب الذي سيختبره الثور سيكون قوياً وعنيفاً ويختلف كلياً عن أي نوع المشاعر التي اختبرها من قبل والشخص الذي سيقع الثور في حبه سيكون مميزاً والعلاقة من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة ومن يدري.. قد تؤدي إلى الزواج. الأبراج ترجح أن يكون الشخص الذي يقع الثور في حبه ينتمي إلى برج السرطان.

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العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

مولود العذراء، سيكون البرج الأكثر حظاً في العام ٢٠١٩ على الصعيد العاطفي. وسوف يكون على الأرجح موضع حسد كل الأبراج الأخرى العذراء سيجد الحب بالتأكيد والأمر سيكون مثالياً، فهذا البرج يبحث عن الحب منذ فترة ولم يتمكن من العثور على الشريك المناسب فعام ٢٠١٩ لن يخيب أمل مولود العذراء والحب الجنوني سيكون حاضراً.. والخبر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العذراء سيقع في حب برج الأسد.

الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

مولود الجوزاء، سيلتقي بعدد كبير من الأشخاص الذي سيختبر مشاعر التوافق العاطفي معهم. ولكن واحد منهم فقط هو الذي سيسرق قلبه، الجوزاء سيختبر مشاعر الحب مع بداية العام أو قد يختبره خلال فصل الصيف، العلاقة يمكنها أن تكون قوية وجدية، ولكن الأمر يرتبط بالجوزاء الذي ما ينفك يبدل رأيه، أن كان هناك جدية فالعلاقة، أما الأبراج التي قد يقع الجوزاء في حبها هي الحوت في العام 2019.

العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

برج العقرب سيجد الحب ولكن خلال فترة متأخرة من العام ٢٠١٩. أي خلال فصل الصيف، وسيكون هناك علاقة رومانسية جميلة وهناك إمكانية كبيرة لأن تتحول العلاقة هذه إلى زواج خلال فترة قصيرة سيكون هناك الكثير من الشغف ومن المشاعر الجياشة التي سيختبرها العقرب، وللغرابة فإن البرج الذي سيقع العقرب في حبه هو برج الجدي.

وعلى الرغم من الاختلاف الجذري في الشخصيات لكن العقرب سيجد الأمان مع الجدي وبما أن برج الجدي سيختبر خلال عام ٢٠١٩ تحولاً كبيراً في شخصيته ويتخلى عن تحفظه، فإن العلاقة بينهما ستكون نارية.

الجدي 22ديسمبر/ كانون الأول - 19 يناير/ كانون الثاني

برج الجدي، وبشكل بديهي سيقع في حب العقرب، عام الجدي بشكل عام، هو جديد ولكن ما سيحصل خلال هذا العام، هو أن البرج سيخرج من منطقة الراحة الخاصة به وسيكتشف العالم من حوله من دون أحكام مسبقة أو تحفظات، هذا سيسمح للآخرين برؤية شخصية الجدي على ما هي عليه فعلاً، سيعيش الجدي حالة حب قوية وستكون العلاقة حافلة بالشغف والمشاعر والتصرفات غير المسئولة. فالجدي وللمرة الأولى سيتمكن من السماح لنفسه بالوقوع في الحب بقوة.

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