محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: الفتيات المحجبات يواجهن الكثير من المشكلات نتيجة تغطية الرأس طوال فترة التواجد خارج المنزل، ما يعرض الشعر للتقصف والتساقط، وتزداد المشكلات سوءا مع إهمال غسل أغطية الرأس لفترة طويلة واستخدامها باستمرار. لمزيد من القراءة عن للمحجبات.. هذه العادة تسبب تساقط شعرك اضغط هنا

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