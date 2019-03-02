نصائح هامة لعروس 2019 من مصممين عالميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل:

ارتبط اسم منسّق الأزياء اللبناني سيدريك حداد بإطلالات نجوم ونجمات من مشاهير الوطن العربي، من بينهم نجوى كرم، وسيرين عبد النور، ويارا، وملكة جمال لبنان لهذا العام مايا رعيدي، بالإضافة إلى النجوم المعروفين مثل أحمد حلمي، ووائل كفوري وجوزيف عطيّة.

وعلى الرغم عمله الذي يظهر لنا في إطلالات المشاهير، تضم قائمة زبونات هذا المنسّق المعروف دون شك شخصيات بارزة في المجتمع، من بينهن عرائس يلجأن إليه لاستشارته في اختيار الفستان الأنسب والإطلالة الأمثل لليلة العمر. في هذه المساحة نلخّص نصائح سيدريك حداد لعروس 2019 تبعا لموقع Vouge العالمي

-عن نصيحته الأولى للعروس

“يوم العرس هو تجربة فريدة نعيشها مرّة واحدة في العمر عادة. أنصح كلّ عروس أن تركّز على سماتها الجماليّة في هذا اليوم وأن تستشعر أنها أميرة”. يبدأ سيدريك حداد حديثة مع ڤوج العربيّة ويضيف "يجب أن تبدأ رحلة التحضيرات لحفل الزفاف قبل 6 أشهر، أبدأ بلقاء العروس لأحدد أي إطلالة تناسبها على الصعيد الشخصي، واعتماداً على أسلوبها في الأزياء أختار فساتيناً تجربها في جلسة القياس الأولى”. اختيار الفستان المناسب يعتمد على جوانب متعددة بالنسبة إلى خبير الأزياء هذا، من ضمنها شكل جسم العروس، وعنوان حفل الزفاف، وحتى صالة الحفل، وبعد اختيار الفستان ينتقل مع عروسة إلى الإطلالة الجماليّة. وعنها يقول “أحرص دائماً على ألّا يكون المكياج ثقيلاً حتى يظهر جمال ملامح الوجه. وكذلك الأمر في تسريحة الشعر، إذ لا يجب أن تغطي الوجه أو الأكتاف سواء كانت مرفوعة أو لا."

-عن تفاصيل إطلالة العروس

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تفاصيل أخرى تكتمل بها إطلالة العروس، وتأتي في المرحلة الأخيرة من التحضيرات "الحذاء يجب أن يكون بطولٍ معقول، بحيث لا تبدو العروس أطول من عريسها. أما المجوهرات فيجب أن تأتي متناسقة مع الإطلالة، إذ يعتمد اختيار العقد على قصّة الفستان، ويضفي التاج واكسسوار الرأس بريقاً ملكيّاً لإطلالة العروس”. ومع ذلك لا يغني التاج عن الطرحة في اعتقاد سيدريك، إذ يقول “أصبح المصممون يصممون الطرحة كجزء من الفستان، لا كإضافة عليه، هي شيء أساسي في إطلالة العروس، تضفي إليها لمسة حالمة ورومانسيّة".

-صيحات فساتين الزفاف في 2019

على الرغم من دوره الواضح في أناقة النجمات التي تتبع خطوط الموضة، إلا أن سيدريك لا يعترف بوجود صيحة موسميّة واحدة لإطلالة العروس، ويقول “هناك بعض النقاط التي برزت في عروض ربيع 2019 منها الفساتين الطويلة المصنوعة من الكريب، والفساتين القصيرة من الأمام الطويلة من الخلف، بالإضافة إلى المرايات والريش والكشاكش في مناطق مختلفة من الفستان. الأهم من ذلك كلّه أن تختار كلّ عروس ما يناسبها من كلّ موسم”. هل هناك قصّة واحدة تناسب كلّ العرائس؟ وجّهنا هذا السؤال لسيدريك حداد فأجاب “أجد قصّة آي لاين مناسبة لأغلب أشكال الأجسام، فهي تركّز على الخصر وتخفي عيوب الجسم إن وجدت. كما أنصح بقصّة الرقبة على شكل V، والأكمام القصيرة تظهران العروس بإطلالة ملكيّة جميلة

-عن مفاجآت ليلة الزفاف

لا شكّ أن المفاجأت واردة حتى مع القيام بكامل الاستعدادات قبل الليلة الكبيرة، ولتجنّب المفاجأت غير مرغوب بها ينصح سيدريك عروسه بالتالي "قومي بارتداد الفستان قبل حفل الزفاف بثلاثة أيام حتى تتأكدي من أن مقاسه مناسب، وارتدي الحذاء في المنزل حتى يكون مريحاً بالنسبة لك أثناء الحفل. وتجنبي أي مستحضرات التجميل التي قد تظهر أعراض الحساسية على البشرة قبل حفل الزفاف".