بالصور - أبرز 4 عروض أزياء بأسبوع الموضة في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرنا عادل

يضع دائمًا أسبوع الموضة في باريس بصمته كعلامة فارقة في عالم الأزياء، إذ يشارك فيه كبار مصممي الأزياء، ودور الأزياء العالمية.. وبعد النجاح الذي حققه اليوم الأول والثاني، نستعرض لكم أبزر العروض التي خطفت أنظار المهتمين بالموضة.

1- عرض ريك أوينز:

خطف مصمم الأزياء ريك أوينز، الأنظار بمجموعة مختلفة وغريبة، لخريف وشتاء 2019. وبدأ العرض بتصاميم باللون الأسود ومعاطف طويلة، وجواكيت باللون الجملي والرمادي، وبناطيل وأحذية باللون الأحمر.

وحرص ريك على استخدام الفرو الصناعي بدلًا من الطبيعي، وكان أكثر ما لفت الانتباه مكياج وطول العارضات، والأقنعة الغربية.

2- عرض فيرجيل أبلوه:

في أجواء تشبه سباق السيارات، أطل مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه، بمجموعة مميزة تناسب الرجال والنساء.

وبرزت الملابس الرياضية، وفساتين ذات تصميم الثنيات الخاصة بالمرأة، وسترات مع بناطيل تناسب الرجال والنساء، من الصوف والساتان اللامع. واستخدم المصمم ساحة كبيرة ليعرض عليها مجموعته بدلًا من استخدامه لمنصة الـ runway كما اعتدنا في عروض الأزياء حول العالم، وارتدت العارضات بدل سائقي سيارات السباق.

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3- عرض ناتاشا رامسي ليفي:

جاء العرض تخليد لذكرى المصمم الراحل كارل لاجرفلد، الذي عمل مع دار ناتاشا رامسي ليفي لمدة 25 عامًا.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين بقصات غير مستقيمة، والتنانير القصيرة، والمعاطف الصوفية الفضفاضة، لتناسب المرأة العملية والعصرية. وبرزت بعض الأقمشة كالتارتان، والأقمشة المطبوعة بالرسومات، والدنيم، بلمسات أزياء التسعينات.

4- عرض أزياء جوناثان أندرسون:

اعتمد جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لعلامة لويفي، على التصاميم المريحة والتي تناسب المرأة العاملة. وتنوعت التصاميم بين المعاطف الفضفاضة، والقمصان الطويلة، والتنانير الشفافة، وركز على الأقمشة الثقيلة، والحرير الخفيف، والفرو الصناعي، والقصات غير المتناسقة.

وحرص أندرسون على عودة البناطيل واسعة الساقين، والمعاطف الجلد ذات الأكمام والياقات الطويلة، والتصاميم ذات المربعات والتقليمات.

وطغت الألوان الترابية على العرض، وظهرت بقوة القبعات المثلثة والمستديرة، مع الحقائب الجلدية.