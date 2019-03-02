انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد:"حشيش" في مدرسة مغربية.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:47 مساءً - نشر مغردون مغربيون على مواقع التواصل، مقطع فيديو مصوراً داخل أحد الفصول الدراسية يقوم خلاله تلاميذ بتقطيع عشبة "الكيف" المخدرة التي تتحول إلى حشيش، وذلك أثناء شرح الدرس.

ويظهر المقطع تلميذين أحدهما يمسك بسنبلة "الكيف" بينما يقوم الآخر بتقطيعها، على لوح مخصص لذلك، وباستعمال سكين متوسط الحجم أمام عدسة هاتف صديق ثالث لهما، بحسب ما يظهر الشريط.

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ويعكس المقطع المصور المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم بالمغرب، خصوصاً بعد غزو المخدرات للمؤسسات التعليمية.

واستنكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في الفيديو، وطالبوا بمعاقبة التلاميذ الذين لم يحترموا تواجدهم في الفصل الدراسي.