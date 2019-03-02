بالصور| "بيعدلها ديل الفستان".. قصة الصورة المتداولة لأميرة السويد وزوجها

لفتة رومانسية بين الأميرة فيكتوريا أنجريد إليس ديزيريه، ولية عهد السويد ودوقة واسترجوتلاند، وزوجها دانيال ويستلينج، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر خلالها وهو يعدل فستانها خلال مرورهما على سجادة حمراء، لتتداولها فتيات كُثر للإشادة بموقفه في مقابل تصرفات بعض الرجال، الذين يجدوا في التعبير عن مشاعرهم لحبيباتهم انتقاصًا من رجولتهم.

وجاءت تلك اللقطة بين الثنائي في يونيو 2010، عندما وصلا إلى مقر قاعة إريك إريكسون بالعاصمة السويدية ستوكهولم لإقامة حفل عشاء ما قبل الزفاف، وحظت بإعجاب الكثيرين من مختلف أنحاء العالم آنذاك، نظرًا لاهتمام دانيال ويستلينج بإطلالة زوجته ولية عهد السويد، التي عارضت رغبة عائلتها وارتبطت به رغم عدم انحداره من عائلة ملكية أو النبلاء، لكن انتصر حبهما في نهاية المطاف.

وفي 19 يونيو 2010، توجهت أنظار العالم إلى العاصمة السويدية، حيث كللت قصة الحب التي استمرت نحو 8 أعوام بالزواج، بعدما تعرف العروسان على بعضهما البعض في العام 2002 عندما كان ويستلينج، مدرب اللياقة الخاص بالأميرة فيكتوريا، التي عانت في تلك الفترة من اضطراب شديد في وزنها، ليتعارفا وتربطهما علاقة حب قوبلت بالرفض في بدايتها، لكنهما أعلنا خطبتهما في فبراير 2009.

وكان العريس قد خضع لبرنامج تدريبي مكثف لإعداد نفسه لدوره المقبل كأمير، وتعميق معرفته بالقواعد السارية في القصر الملكي، بالإضافة إلى معرفة المراسم والإرث الثقافي للأسرة المالكة.

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وتمت مراسم زفاف الأميرة على دانيال ويستلينج في كاتدرائية في العاصمة ستوكهولم، وقال العروسان بصوت عالِ "نعم" عندما طلب منهما الأسقف أندريس ويجريد، أحد رجال الدين الأربعة الذين تولوا عقد مراسم الزواج، تأكيد تعهدهما بالزواج.

ورافق الملك كارل جوستاف ابنته الأميرة فيكتوريا، التي ارتدت فستان زفاف أبيض طويل، بالإضافة إلى تاج ذهبي على رأسها، إلى الكنيسة.

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