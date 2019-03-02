بالفيديو| فنانة سعودية توثق محاولة التحرش بها عبر "سناب شات"

وثقت الفنانة السعودية حلا نورة، المقيمة في الكويت، محاولة للتحرش بها خلال وجودها في أحد شوارع الكويت في وضح النهار، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "سناب شات".
وظهرت حلا في الفيديو المتداول، وهي تتحدث إلى شخص يقود دراجة نارية إلى جانب سيارتها، وتسأله ما الذي يريده منها، ثم قالت إنه توقف عن التحرش بها عندما بدأت بالتصوير، وأضافت: "كان يتحرش بي وعندما صورته خاف.. هذا عندنا في الكويت".
ونصحت الفنانة السعودية، الفتيات باستخدام كاميرا الهاتف المحمول لتصوير الواقعة فور حدوثها، حتى ينقذن أنفسهن من التحرش.
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