- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة "نادين عباس"، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "فضالي" بلوك جريئ ومختلف، مرتدية "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، مع هوت شورت جينز، أظهر أنوثتها، كما قامت بتغيير لون شعرها، لتظهر بشعر أسود كيرلي بتوقيع "إسلام متولي"، على مكياج ترابي سموكي.
وتفاعل العديد من متابعيها مع إطلالتها، مشيدين بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "هوت شورت وبلوزة مكشوفة".. إطلالة جريئة لمنة فضالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.