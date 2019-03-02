"هوت شورت وبلوزة مكشوفة".. إطلالة جريئة لمنة فضالي

خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة "نادين عباس"، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فضالي" بلوك جريئ ومختلف، مرتدية "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، مع هوت شورت جينز، أظهر أنوثتها، كما قامت بتغيير لون شعرها، لتظهر بشعر أسود كيرلي بتوقيع "إسلام متولي"، على مكياج ترابي سموكي.

وتفاعل العديد من متابعيها مع إطلالتها، مشيدين بها.

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