انطلاق فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الأناقة

بدأت منذ قليل فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الاناقة، وذلك بالسلام الجمهوري وبالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا محطة مصر، وبحضور لجنة التحكيم بقيادة محمود نجاح مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

وأعلن نجاح إقامة ثلاث عروض أزياء للمصممة سالي عمر، والمصممة سهير علي، والمصممة منه خليل.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة اختارت 11 فتاة تم تصفيتهم من بين العشرات لتمثيل ملكة جمال الأناقة بمصر والمشاركة في miss elegant على المستوى العالمي.

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