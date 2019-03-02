7 بدائل طبيعية لحقن البشرة بالفيلر والبوتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرنا عادل

تلجأ بعض السيدات إلى العمليات الجراحية، وحقن البشرة بالفيلر والبوتوكس، واستخدام التقنيات التجميلية الأخري للتخلص من التجاعيد، والحصول على بشرة صحية وأكثر شبابًا، غافلين عدد من الطرق الطبيعية التي تحفز إنتاج الكولاجين دون استخدام مواد كيميائية مضرة للبشرة، ومنتجات تجميلية مرتفعة الثمن، حسب ما جاء في موقع "drkellyann"، وهي كالتالي:

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، كالبروكلي والفلفل والملفوف، لزيادة مستوى الكولاجين في الجسم، والإكثار من تناول الخضراوات الخضراء.

2- تناول الأسماك لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية مثل زيت الأوميجا 3 الذي يساعد على تحفيز خيوط الكولاجين، خاصة السلمون الغني بالبروتين، فهو يساعد على بناء الأنسجة التالفة بسبب التعرض إلى أشعة الشمس، وتحفيز الجسم على إنتاج كريات الدم الحمراء التي تساعد على الوصول إلى خلايا البشرة.

3- النوم على الظهر يقلل من ظهور التجاعيد وترهلات البشرة.

4- ممارسة تمارين اليوجا، التي تساعد على التخلص من التجاعيد وشد البشرة، فالتنفس بطريقة صحيحة يساعد على وصول الأكسجين إلى الجسم، ومرونة الجلد، ويفضل عمل مساج للوجه لمدة ربع ساعة يوميًا.

5 - تناول كوب واحد من الكافيين، أو الشاي الأبيض، الذي يحتوي على بروتينات أساسية لتكوين خلايا الجلد، كما يمنع من نشاط الإنزيم الذي يكسر الكولاجين.

6 - وضع واقي الشمس يومياً قبل الخروج من المنزل، صيفاً وشتاءً، لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية التي تكسر خلايا الكولاجين.

7- عمل ماسكات طبيعية مرتين في الأسبوع، ويفضل ماسك الأعشاب البحرية، زيت الزيتون واللوز وجوز الهند.