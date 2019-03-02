انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيضانات تودي بحياة أكثر من 20 شخصاً جنوب أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:30 مساءً - لقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم في جنوب أفغانستان عندما اجتاحت سيول جارفة ما يصل إلى ألفي منزل وجرفت سيارات.

وقال مكتب الأمم المتحدة الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية بأفغانستان، في بيان له اليوم السبت، إن 20 شخصاً على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم من جراء هذه السيول.

وأضاف أن أمطاراً غزيرة هطلت على مدينة قندهار وست مقاطعات يوم أمس، في حين أكد مسؤولون بالحكومة الأفغانية أن السيول دمرت مئات المنازل في إقليم هرات.

وذكر بيان صادر عن ولاية قندهار جنوبي أفغانستان أن 18 شخصاً أصيب بجروح، كما لقي 12 شخصاً مصرعهم في الفيضانات.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة أنقذت مئات الأشخاص عبر المروحيات، في حين تضرر ألف و575 منزلاً.

وأكد أن مئات الحيوانات نفقت في الفيضانات التي نجمت عن أمطار غزيرة تشهدها الولاية منذ عدة أيام.

وتم إجلاء الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول إلى مناطق آمنة في مدينة قندهار والمقاطعات الست مثل المدارس والمساجد والمباني الحكومية.

وفُقد عشرة أشخاص على الأقل بينهم أطفال في مقاطعات أرغنداب ودامان وسبين بولداك وداند.

وأضاف بيان مكتب الأمم المتحدة أن عدداً كبيراً من أفراد الأسر البدوية، نحو 500 شخص، ما زالوا محاصرين على ضفة نهر وفي حاجة ماسة لدعم جوي لإنقاذهم.

وقال مسؤول رفيع بجهاز إدارة الكوارث الطبيعية في كابول إن سلاسل الجبال الوعرة وتساقط الثلوج بغزارة وعدم وجود طرق كلها عوامل عرقلت عمليات الإنقاذ، وحالت دون إرسال مساعدات فورية.