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شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نجوى في الصور مرتدية فستان أحمر طويل، وانهالت التعليقات على الصور من متابعيها، حيث علق أحدهم: "أنتِ ملكة الأناقة بدون منازع"، وقال آخر: "جمالك بيحلو الفستان"، وتابعت أخرى: "قمر".
ويشار إلى أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نجوى كرم كليب "اللّيلة ليلتنا"، وطرحته منذ 3 شهور وحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: "ملكة الأناقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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