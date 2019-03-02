ليلى علوي تنضم للجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

أعلنت الصفحة الرسمية، لمسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019"، عن انضمام الفنانة ليلى علوي، ضمن لجنة التحكيم، خلال افتتاح المسابقة، المُقرر يوم الخميس 14 مارس الجاري.
ونشرت الصفحة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة، مُعلقة: "يسعدنا ويشرفنا أن تكون النجمة الجميلة شكلاً ومضموناً الفنانة ليلى علوي ضمن أعضاء لجنة تحكيم حفل افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019".
يذكر أن الحفل من المقرر إقامته بقاعة أندلوسيت بفندق الماسة في مدينة نصر.
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