بالصور| مصممة الأزياء هنيدة صيرفي: "المرأة بطلة في حياة كل رجل"

بمشاركة خبراء الموضة والجمال، وبحضور كبير من سيدات المجتمع الراقي في باريس، احتفلت مصممة الأزياء السعودية العالمية هنيدة صيرفي بتقديم أحدث مجموعاتها لخريف وشتاء 2019/2020 التي اختارت لها اسم "حب واحد" أو One Love.

"حب واحد" هي مجموعة اختارت أن تعكس فيها "هنيدة" حقيقة الواقع الذي تعيشه المرأة المعاصرة الآن في كل مكان، حيث الاستقلالية والنجاح والقدرة على تحمل المسؤوليات في عالم وتيرته متسارعة وتحدياته عديدة، وهي الطبيعة التي جعلت من المرأة اليوم لا تقبل سوى بأحادية العلاقات، ولا تقبل أن تكون على هامش حياة الرجل أو ضمن قوس واحد يجمعها بنساء غيرها.

"هنيدة" علقت عن فكرة المجموعة قائلة: "السيدات اليوم لا ينظرن لتجربة الزواج كما تعودنا أن نقرأ عنها في القصص الأسطورية، ونشاهدها في الأفلام الرومانسية، وخاصة السيدات العاملات اللاتي نجحن في تحقيق النجاح المهني والاستقلال العملي، هذه الطراز من النساء لا تنتظر أمير الأحلام الوسيم الذي يأتي على حصانه الأبيض ليخطفها عن عالمها ويفصلها عن نجاحاتها، ولا ترضى سيدات اليوم أيضًا أن تكن أي منهن مجرد استنساخ أو شريك ثانوي أو مؤقت للرجل في حياته".

وتابعت: "هذا الاستقلال والنجاح الذي تعيشه نساء العالم اليوم جعلهن أكثر تمسكًا بالعلاقات الناضجة السليمة التي لا تقوم سوى على ارتباط حقيقي يجمع شخصين فقط لا ثالث لهما".

وأضافت: "المرأة الحالية تضع موضوع تقدير الرجل لها في الزواج كأولوية، ولا تقبل أن تتخلى عن كيانها المستقل لتعيش حياة غيرها وأحلامه، بالبلدي السيدات اليوم أبطال شاشة وليسوا سنيدة للرجال في المشهد المجتمعي".

وعن تفاصيل المجموعة، تقول: "في عاداتنا العربية، تنتظر عادة العروس من العريس أن يهديها زجاجة عطر Perfume وهي القطعة التي لم تعد المرأة اليوم تنتظرها لأن بامكانها شراءها، وقد صممت من هذا الرمز طبعات واستخدمته بشكل زخرفي على بعض القطع، كما استخدمت طبعات باللغة الانجليزية لبعض المقولات التي معناها محظوظة أن أكن سيدة ومستقلة ومحظوظة أن أكن امرأة".

وعن تنويعة القصات ذكرت:" في المجموعة أذواق متباينة كثيرة مثل الجاكيتات الطويلة مع الجيبات القصيرة، والجاكيتات القصيرة، وملابس السهرات، وقطع آخرى فيها لمعات ومصممة بشكل يعكس الفرحة والسعادة، وطبعا هناك مجموعة من البدل الرجالية ولكن مصممة بشكل أنثوي رقيق".

جدير بالذكر أن بداية 2019 شهدت أكثر من نجاح لعلامة HONAYDA حيث ظهرت تصميماتها في حفلين من أهم الفعاليات الفنية العالمية، الأول كان في حفل توزيع جوائز "جرامي" في دورته 61، والذي احتضنته مدينة لوس انجلس الأمريكية، حيث اختارت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة "إيف" أن ترتدي قطعة من مجموعة خريف وشتاء 2019، وأطلت "إيف" بالبدلة البيضاء الأنيقة على السجادة الحمراء وشاركت "ايف" التي تعد واحدة من أشهر مغنيات الراب في العالم، وأكثرهن حصدًا للجوائز، في تقديم الحفل بالمشاركة مع 3 من زملاءها.

أما ثاني حفل ظهرت فيه تصميمات "HONAYDA"، كان حفل "إلتون جون" الخيري على هامش الاحتفالات بتوزيع جوائز الأوسكار، حيث ارتدت بطلة التزلج الأمريكية ليندسي فون قطعة شيفون سوداء أنيقة من مجموعة خريف وشتاء 2019.

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