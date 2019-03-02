تعرف على مدة صلاحية الدواء بعد استخدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:

صلاحية الدواء المدونة على العلبة تشير إلى المدة الممكن خلالها استخدام الدواء بشكل آمن قبل فتحه، ولكن عقب استخدام العقار هناك مدة معينة يكون فيها هذا الدواء ذا مفعول جيد، وعند انقضاء مدة معينة يصبح منتهي الصلاحية.. تعرف على مدة صلاحية الأدوية وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" البريطانية وذلك إن لم تنوه الشركة عن مدة معينة يكون فيها الدواء صالح بعد فتحه.

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