مكياج خفيف للمحجبات..تعرفي إلى طريقة تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - كثيرات من المحجبات يفضلن وضع

مكياج خفيف في جميع المناسبات. هناك العديد من الموديلات الناعمة التي تناسب جميع المحجبات . فبالرغم من أنه يتطلب وقتا أكبر واحترافية وممارسة أكثر، لكننا سهلنا الامر عليك عبر هذه الخطوات التي يمكنك اتباعها في طريقة عمل مكياج خفيف للمحجبات .

1. اغلسي وجهك بشكل كامل ولا تتركي آثار أي مكياج سابق.

2. قومي بتقشير وجهك عبر استخدام كريم خال من الزيت.

3. استخدمي المرطب الملون بدل كريم الاساس للحصول على مظهر طبيعي.

4. ضعي الكونسيلر على الشوائب أو حول العين وليكن من نفس لون بشرتك.

5. ضعي بودرة على الاماكن الذهنية في وجهك.



6. ضعي البرونزر مما سيعطيك اشراقة طبيعية.

7. يمكنك وضع البلاشر إن كنت لا تحبين البرونزر.

8. حددي جفنك العلوي بالكحل الاسود او البني او الرمادي.

9. استخدمي الايلاينر الابيض داخل العين لكي تبدو أكبر.

10. يمكنك ايضا وضع القليل من الابيض تحت عظمة الحاجب لاضفاء بعض اللمعان.



11. ضعي ظل العيون باللون الذهبي او البني او الفضي للحصول على المظهر الطبيعي .

12. ركزي على رموشك وجعديها عبر وضع الماسكارا السوداء بشكل مكثف.

13. ضعي احمر شفاه حيادي اللون وتجنبي احمر الشفاه البراق.

14. ضعي القليل من البلاشر في وسط الشفاه لانهاء المظهر وجعله متناسقا وجميلا.

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