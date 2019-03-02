خلطات طبيعية سريعة بمفعول البوتكس... النتيجة مضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - بعيداً عن حقن البوتكس وعمليات التجميل، سنقدم لك طريقة تحضير خلطات طبيعية سريعة من مطبخك، ستعمل على تعزيز نسبة الكولاجين في الجلد، وتساهم في شد بشرة وجهك والقضاء على الترهلات والخطوط الدقيقة حول العينين، والنتيجة ستذهلك.



خلطة البيض والليمون

اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من ماء الورد. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. اتركي الخليط مدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.



خلطة العسل والخميرة

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من العسل والخميرة. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. من ثم، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة الموز والعسل

اهرسي ثمرة ناضجة من الموز، من ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل. حركي المزيج جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. وبعد مرور نصف ساعة، نظفي وجهك جيداً من آثار المزيج وشطفيه بالماء البارد.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

ماسك البرقوق لتجديد نضارة بشرتِك

خلطات طبيعية بالرمان لبشرة نضرة

أفضل 4 سيروم لشباب البشرة