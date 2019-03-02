زيت الخردل مكون مثالي لتطويل الشعر والعناية به

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - للحصول على شعر طويل ومغذى، يعد زيت الخردل الحل الأمثل للوصول الى هذا الهدف، فهو يشتمل على خصائص مفيدة في تطويل الشعر وزيادة كثافته وحيويته، مما يعزز من جمال طلتك.

في ما يلي، سنعرفك الى طريقة تحضير خلطات زيت الخردل، التي ستعتني بشعرك وتعزز من طوله وكثافته.



قناع زيت الخردل قناعاً للعناية بالشعر

يحتاج الشعر الى العناية الدائمة كي يبقى حيوياً ومغذىً بشكل كاف. لذلك، قومي من وقت الى آخر، بتدليك فروة رأسك بزيت الخردل، وكذلك شعرك من جذوره وحتى أطرافه. بعدها، لفي شعرك بمنشفة دافئة لمدة ساعة من الوقت. من ثم، اغسليه على الطريقة المعتادة.



خلطة زيت الخردل لتطويل الشعر

اخلطي 3 ملاعق صغيرة من زيت الخردل، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، وصفار بيضة واحدة، وملعقتين صغيرتين من السكر، وملعقتين كبيرتين من المياه الفاترة. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع ضرورة تدليك فروة الرأس بحركات هادئة بأطراف أصابعك. ثم غطي رأسك بغطاء بلاستيكي مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسليه كالمعتاد.

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